Adem Koç'un acı günü!

Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi Özsev Apartmanında oturan Havva Koç (74) vefat etti. AKP'nin kurucularından, eski il başkan yardımcısı, İzmit İnönü Caddesinde bulunan İstikbal Mobilyanın sahibi Adem Koç'un annesi, Mali Müşavir Havva Koç’un kayınvalidesi olan, iki çocuk annesi Havva Koç’un cenazesi bugün (Pazartesi) ikindi namazında İzmit Fevziye Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.