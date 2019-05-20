İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi Özsev Apartmanında oturan Havva Koç (74) vefat etti. AKP'nin kurucularından, eski il başkan yardımcısı, İzmit İnönü Caddesinde bulunan İstikbal Mobilyanın sahibi Adem Koç'un annesi, Mali Müşavir Havva Koç’un kayınvalidesi olan, iki çocuk annesi Havva Koç’un cenazesi bugün (Pazartesi) ikindi namazında İzmit Fevziye Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
Bugün 10:31 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:38 TSİ
Adem Koç'un acı günü!
İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi Özsev Apartmanında oturan, AKP'nin kurucularından, eski il başkan yardımcısı Adem Koç'un annesi Havva Koç, vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz