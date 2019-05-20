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Kocaeli'de iki okul inşa edilecek

Çayırova ve Kandıra ilçelerinde 22 ve 27 derslikli olmak üzere toplam 2 adet ilkokul inşa edilecek.
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Çayırova ve Kandıra ilçelerinde 22 ve 27 derslikli olmak üzere toplam 2 adet ilkokul inşa edilecek. Kandıra’nın Aydınlık Mahallesi Kültür Sokak numara 38’te ve Çayırova’nın İnönü Mahallesi 105/1 Sokak numara 1’de yapılacak olan okullar için mevcut halde bulunan Kocaeli Kandıra Zafer İlkokulu 1 nolu binası ve Çayırova Ahmet Yesevi İlkokulu yıkılacak. İhale süreci 10 Haziran’da başlıyor. Bu kapsamda ihale ve teklif açma tarihi 10.06.2019 saat 09.30 olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyen firmalar, Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirler. Haberin devamı için buraya tıklayabilirsiniz.

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