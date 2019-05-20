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BİLNET Kocaeli’nin 19 Mayıs gururu

BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi, 100.yıla denk gelen ilk 19 Mayıs kutlamasında spor ve sanatta madalyaları toplayan 84 öğrencisine sertifika vermenin gururunu yaşadı.
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19 Mayıs Atatür’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl daha anlamlı kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlattığı Kurutuluş Mücadelesinin 100.yılı nedeniyle gerçekleşen kutlamalarda çok renkli görüntüler yaşanıyor. Bu kutlamalardan biri de İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesinde bulunun ilimizin en yeni eğitim kurumlarından biri olan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesinde gerçekleşti. Toplam bin 400 öğrenci kapasiteli kampüste kutlama etkinlikleri okul konferans salonunda yapıldı.

İLK YILINDA GURUR

Yaklaşık bir aydır kutlamalara hazırlanan öğrencilerin birbirinden renkli gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin okunduğu 19 Mayıs kutlamalarında BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi öğrenci korosu da şarkılar söyledi. Öğrencilerin dans gösterisi de beğeniyle izlendi. BİLNET Kocaeli, 19 Mayıs’ın 100.yılında ayrı bir gurur daha yaşadı. İlk yılında olmasına rağmen 84 öğrencisi spor ve sanatta bu yıl farklı branşlarda madalyalar toplayarak okul yönetimine büyük gurur yaşattı.

SPOR VE SANAT

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sonunda bu öğrencilere başarı sertifikaları verildi. BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz ile Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol’un da katıldığı törende sertifika alan 84 öğrencinin 27’si “3.Uluslararası Pera Korolar Festivali”ne katılan öğrencilerdi. Ayrıca futsal, basketbol, yüzme ve masa tenisi gibi takım oyunlarının yanı sıra buz pateni short track, aerobik ve artistik jimnastik, satranç ile dart gibi bireysel yarışmalarda madalya öğrencilere de sertifika verildi.

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