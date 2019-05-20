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CHP İzmit, Sultanbeyli'de görev yapacak

23 Haziran 2019 İstanbul seçimleri için aday çıkaran partilerin 81 ildeki teşkilat ve örgütleri İstanbul seçimlerine destek vermek için hazırlık yapıyor.
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23 Haziran 2019 İstanbul seçimleri için aday çıkaran partilerin 81 ildeki teşkilat ve örgütleri İstanbul seçimlerine destek vermek için hazırlık yapıyor. Bu kapsamda CHP İzmit İlçe Başkanlığı, Sultanbeyli ilçesindeki seçimlerde sandıklara sahip çıkacak. Konuyla ilgili konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar “İstanbul ve Kocaeli İl Başkanlığı’nın ortak organizasyonu sonrasında İzmit ilçe örgütü olarak Sultanbeyli ilçesinde görevlendirildik. Sultanbeyli ilçe başkanımız ile bir araya gelerek bir çalışma programı hazırlayacağız. Hafta içinde birer gün arayla belirlenecek mahalleler ve bölgelerde İzmit ilçe yönetimi olarak görev yapacağız, çalışma yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

(1)
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Suadiye - Bu seçimde iptal olur istanbula gidelim hepimiz ülke komple istanbula ne iş peşşndesiniz

Yanıtla . 0Beğen 20 Mayıs 14:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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