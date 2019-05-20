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Süper Lig'de gelenek bozulmadı

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray mutlu sona ulaşırken, şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneği devam etti.
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneği bu sezon da bozulmadı. Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda Galatasaray, dün sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray, ligde 22. kez mutlu sona ulaşırken, şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneği de sürdü. Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıdı. Takımlar, son 12 sezonda yerli teknik direktörlerle şampiyonluk ipini göğüsledi.

Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu. Son 12 sezonda Galatasaray 6, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez şampiyonluk kupasını kazandı. Bu süreçte Galatasaray, yerli teknik adamlar Fatih Terim ile 4, Cevat Güler ve Hamza Hamzaoğlu ile birer kez şampiyonluğa ulaştı. Terim, ligde üst üste 2, toplamda ise 8. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, Mustafa Denizli yönetiminde 1, Şenol Güneş ile de 2 kez ligi zirvede tamamladı. Fenerbahçe ise Ersun Yanal ve Aykut Kocaman yönetiminde şampiyonluk mücadelesinden zaferle ayrıldı.

Sağlam yönetimindeki Bursaspor'dan tarihi şampiyonluk

"Dört büyükler" dışında şampiyonluğa ulaşan tek takım olan Bursaspor, bu unvanı yerli teknik direktör yönetiminde elde etti. Yeşil-beyazlı takım, Ertuğrul Sağlam idaresinde 2009-2010 sezonunda şampiyon olarak tarihe geçti.

Bugün 11:48 TSİ AA Ankara- Spor

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