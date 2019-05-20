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CHP Kocaeli’den İmamoğlu’na bağış

CHP Kocaeli İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına katkı sunmak için bağışta bulundu.
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31 Mart yerel seçimleri kapsamında İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı ardından düzenlenen bağış kampanyasına Kocaeli’den de destek geldi. CHP Kocaeli İl Örgütü, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için yürütülen seçim kampanyasına katkı sunmak amacı ile İş Bankası Hürriyet Şubesi’ne gelerek bağışta bulundu. Bağış kampanyasına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, il yöneticileri ve çok sayıda İmamoğlu destekçisi katıldı.

YOLA ÇIKTIK”

Bağış kampanyası hakkında konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, bağış miktarının en az 20 TL olduğunu belirtti. “Her şey çok güzel olacak diye yola çıktık” diyen Sarıbay, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu’na destek olmak amacıyla başlatılan bağış kampanyasına bizde katkı sunuyoruz. İstanbul İl örgütümüz ile temas halindeyiz, üzerimize düşen bir görev olduğu taktirde destek vermeye hazırız” diye konuştu. Ekin EKEN

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