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Yaşasın 19 Mayıs

Önceki gün tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de 19 Mayıs’ın 1919’un 100. Yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
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Önceki gün tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de 19 Mayıs’ın 1919’un 100.Yıldönümü coşkuyla kutlandı. Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle, spor kulüpleri ve spor insanları, bu bayramı bir başka boyutuyla kutlarken, önemli mesajlar verildi.

ATA’NIN ŞAMPİYON FUTBOLCU KIZLARI DA BAYRAK AÇTI

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü kızları, Hisareyn Spor Tesisleri’ndeki idman öncesinde, Türk bayrağıyla bu pozu vererek bayramı kutladı.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ ANITA ÇELENK KOYDU

İlimizin beden eğitimi öğretmenleri, aynı zamanda Beden eğitimi ve Öğretmenleri Derneği yönetim kurulu üyeleri olan Göksel Ali Argun, Gürhan Öztürk, Mutafa Kürkan ve Erhan Okur, anıta çelenk koydu.

BEKİRDERESPOR DA BAYRAMI KADİR’LE KUTLADI

Bekirderespor camiası da bayramı tesislerde kutladı. Stat 2000’deki törende Kocaelispor eski futbolcusu, Gölcüksporlu Kadir Gezer de hazır bulundu ve Sabri Yıldız’a başarılar dilerken, gençlerin de bayramını kutladı. Kadir Gezer, üzerinde adı yazılı 41 nolu formasını bir miniğe hediye etti.

HUZUR ÇİM HALI’DA BAYRAM SEVİNCİ

Huzur Çim Halı saha sahibi, Kocaelispor efsane kaptanlarından Fevzi Açıkgöz, talebeleriyle beraber aryamı kutlarken, şu mesajı yayınladı: Vatanımızın, bayrağımızın, inancımızın, geleceğimizin teminatı gençlerimizin Atatürk’ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Huzur ailesi olarak tebrik ederiz. Milli mücadelemizin 100’ncü yılında, aziz kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.

Bugün 12:05 TSİ - Spor

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