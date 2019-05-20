Bu sene bu sözcük her yerde moda gibi dalgalanırken, Kocaeli’nin iki yüz akı İbrahim Üzülmez ve Ümit Şahin, başarıdan başarışa koşuyor. Ayrılmaz ikili, Gençler Birliği’nde de şampiyonluğa uzanıp, takımı bir yıllık aradan sonra yeniden Süper Lig’e yükseltirken, bizim de göğsümüzü kabarttı. Kocaelispor’un durumuyla da kahrolan ikili, “Bir an önce Süper Lig’de yerini almalı. Kocaelisporsuz bir Süper Lig düşünülemez” dedi.
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İzmit’in çocuğu herkese yeter
Bu sene bu sözcük her yerde moda gibi dalgalanırken, Kocaeli’nin iki yüz akı İbrahim Üzülmez ve Ümit Şahin, başarıdan başarışa koşuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz