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İzmit’in çocuğu herkese yeter

Bu sene bu sözcük her yerde moda gibi dalgalanırken, Kocaeli’nin iki yüz akı İbrahim Üzülmez ve Ümit Şahin, başarıdan başarışa koşuyor.
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Bu sene bu sözcük her yerde moda gibi dalgalanırken, Kocaeli’nin iki yüz akı İbrahim Üzülmez ve Ümit Şahin, başarıdan başarışa koşuyor. Ayrılmaz ikili, Gençler Birliği’nde de şampiyonluğa uzanıp, takımı bir yıllık aradan sonra yeniden Süper Lig’e yükseltirken, bizim de göğsümüzü kabarttı. Kocaelispor’un durumuyla da kahrolan ikili, “Bir an önce Süper Lig’de yerini almalı. Kocaelisporsuz bir Süper Lig düşünülemez” dedi.

Bugün 12:06 TSİ - Spor

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