Mersin’de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye finalinde, ilimiz erkek atletizm takımı, Türkiye sampiyonu oldu. Arzu Demirkıran’ın talebeleri, hocalarının yolunda emin adımlarla ilerlerken, Demirkıran da “Şampiyon olmamızda katkı sağlayan başta il müdürümüz Muzaffer Çintimar olmak üzere, emeği geçen antrenör, sporcu ve beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.
Bugün 12:07 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:09 TSİ
Atletlerimiz Türkiye Şampiyonu
Mersin’de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye finalinde, ilimiz erkek atletizm takımı, Türkiye Şampiyonu oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz