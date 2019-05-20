Atletlerimiz Türkiye Şampiyonu

Mersin’de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye finalinde, ilimiz erkek atletizm takımı, Türkiye sampiyonu oldu. Arzu Demirkıran’ın talebeleri, hocalarının yolunda emin adımlarla ilerlerken, Demirkıran da “Şampiyon olmamızda katkı sağlayan başta il müdürümüz Muzaffer Çintimar olmak üzere, emeği geçen antrenör, sporcu ve beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.