Kentimizin gece yaşayan semtlerinden biri olan Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde, iftar sonrasında bir araya gelen eski efsane futbolcular, bol bol nostalji yaşıyor ve tabii ki sürekli Kocaelispor’u konuşuyor. Mehmet Ali Paşa Bağdat’ta Kara’nın yerinde bir araya gelen antrenör İsmail Bayraktar ve Kocaelispor efsanesi Yaşar Altıntaş, ile eski futbolcular hasret giderdi. Mahallenin en köklü simalarından Hasan Şengel, Reşat Yıldız, Hüseyin Tetik, Ramazan Yıldız, Engin Gülmez, Yaşar Altıntaş, Davut kampara ve Ergün Yıldız geç saatlere kadar sohbet etme imkanı buldu.
Bugün 12:08 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:09 TSİ
Şöhretler, Paşa’da koyu sohbetler yapıyor
Kentimizin gece yaşayan semtlerinden biri olan Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde, iftar sonrasında bir araya gelen eski efsane futbolcular, bol bol nostalji yaşıyor ve tabii ki sürekli Kocaelispor’u konuşuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz