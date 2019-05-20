Şöhretler, Paşa’da koyu sohbetler yapıyor

Kentimizin gece yaşayan semtlerinden biri olan Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde, iftar sonrasında bir araya gelen eski efsane futbolcular, bol bol nostalji yaşıyor ve tabii ki sürekli Kocaelispor’u konuşuyor. Mehmet Ali Paşa Bağdat’ta Kara’nın yerinde bir araya gelen antrenör İsmail Bayraktar ve Kocaelispor efsanesi Yaşar Altıntaş, ile eski futbolcular hasret giderdi. Mahallenin en köklü simalarından Hasan Şengel, Reşat Yıldız, Hüseyin Tetik, Ramazan Yıldız, Engin Gülmez, Yaşar Altıntaş, Davut kampara ve Ergün Yıldız geç saatlere kadar sohbet etme imkanı buldu.