Kartepe Belediyespor voleybol takımı, bu yıl 1.Lig’in kapısına kadar dayanırken, son anda elendi. Bu başarıda büyük pay sahibi olan antrenör Gürhan Öztürk’ün oğlu da babası gibi salon sporlarını tercih etti. Ancak voleybol yerine basketbola yönelen Küçük Öztürk, takımıyla beraber şampiyonluk sevinci yaşadı. Baba Öztürk ise “Küçükler basketbol Kocaeli birincisi olan oğluma, arkadaşlarına, hocalarına, bize bu mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ederim” dedi.
Bugün 12:08 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:10 TSİ
Küçük Öztürk de babasının izinde
Kartepe Belediyespor voleybol takımı, bu yıl 1.Lig’in kapısına kadar dayanırken, son anda elendi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz