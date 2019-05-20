Küçük Öztürk de babasının izinde

Kartepe Belediyespor voleybol takımı, bu yıl 1.Lig’in kapısına kadar dayanırken, son anda elendi. Bu başarıda büyük pay sahibi olan antrenör Gürhan Öztürk’ün oğlu da babası gibi salon sporlarını tercih etti. Ancak voleybol yerine basketbola yönelen Küçük Öztürk, takımıyla beraber şampiyonluk sevinci yaşadı. Baba Öztürk ise “Küçükler basketbol Kocaeli birincisi olan oğluma, arkadaşlarına, hocalarına, bize bu mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ederim” dedi.