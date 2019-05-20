Kentimizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli sporculardan biri olan yıldız adayı 13 yaşındaki Mustafa Kaan Sekmez, annesinin ve babasının gururu oldu. Babası Ahmet sekmez, konuyla ilgili açıklamasında “Daha 13 yaşında. Tam 33 madalya. Dile kolay… Short Track ve futbol branşlarında başarıların karşılığı... Kolay kazanılmıyor bu Türkiye Şampiyonlukları ve dereceler…" dedi.
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Kaan 13 yaşında ama tam 33 madalyası var
Kentimizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli sporculardan biri olan yıldız adayı 13 yaşındaki Mustafa Kaan Sekmez, annesinin ve babasının gururu oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz