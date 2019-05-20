Kaan 13 yaşında ama tam 33 madalyası var

Kentimizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli sporculardan biri olan yıldız adayı 13 yaşındaki Mustafa Kaan Sekmez, annesinin ve babasının gururu oldu. Babası Ahmet sekmez, konuyla ilgili açıklamasında “Daha 13 yaşında. Tam 33 madalya. Dile kolay… Short Track ve futbol branşlarında başarıların karşılığı... Kolay kazanılmıyor bu Türkiye Şampiyonlukları ve dereceler…" dedi.