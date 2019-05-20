Şükrü’nün oğlu da babasının yolunda

Kocaelispor ve Kocaeli futbolunun unutulmaz isimlerinden, kısa boyuna rağmen harika futboluyla efsaneleşen Şükrü Aktaş’ın oğlu Yağız da babasının yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yağız Aktaş, Muğlaspor’da froma giyiyor. Bir süre önce Huzur Çim Halı’yı ziyaret eden Yağız, Kocaelispor eski efsaneleri babası Şükrü Aktaş, Hüseyin Kolaylı, Fevzi Açıkgöz, Tuncay Gülay ve Yener Ersoy ile bir araya geldi.