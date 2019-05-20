Kocaelispor ve Kocaeli futbolunun unutulmaz isimlerinden, kısa boyuna rağmen harika futboluyla efsaneleşen Şükrü Aktaş’ın oğlu Yağız da babasının yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yağız Aktaş, Muğlaspor’da froma giyiyor. Bir süre önce Huzur Çim Halı’yı ziyaret eden Yağız, Kocaelispor eski efsaneleri babası Şükrü Aktaş, Hüseyin Kolaylı, Fevzi Açıkgöz, Tuncay Gülay ve Yener Ersoy ile bir araya geldi.
Bugün 12:09 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:11 TSİ
Şükrü’nün oğlu da babasının yolunda
Kocaelispor ve Kocaeli futbolunun unutulmaz isimlerinden, kısa boyuna rağmen harika futboluyla efsaneleşen Şükrü Aktaş’ın oğlu Yağız da babasının yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz