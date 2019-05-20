Kentimizin en önemli spor insanlarından voleybol antrenörü Soner Binici yönetiminde çalışmalarını Bahçeşehir Koleji’nde sürdüren voleybol takımı, yükselişiyle dikkat çekiyor. Yerel liglere katılan takım, art arda galibiyetlerle tecrübe kazanırken, ileriki yıllara da umutla bakıyor.
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Binici ve Bahçeşehir yükseliyor
Kentimizin en önemli spor insanlarından voleybol antrenörü Soner Binici yönetiminde çalışmalarını Bahçeşehir Koleji’nde sürdüren voleybol takımı, yükselişiyle dikkat çekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz