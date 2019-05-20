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Tebrikler Kerem Erdem!..

Futbolda üst liglerde takımımız olmadığı için başta Altınordu olmak üzere diğer kulüplere kaptırdığımız gençlerimizin yükselişini gururla, ama kalbimiz buruk olarak izliyoruz.