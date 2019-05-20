Futbolda üst liglerde takımımız olmadığı için başta Altınordu olmak üzere diğer kulüplere kaptırdığımız gençlerimizin yükselişini gururla, ama kalbimiz buruk olarak izliyoruz. Gölcük Karadeniz forması giyerken, Altınordu Kulübü’ne verilen 2004 doğumlu oyuncu Kerem Erdem, Türkiye Şampiyonası maçında Gençlerbirliği’ni 3-1 yendikleri maçta, tam süre alarak, oynadığı futbolla göz doldurdu.
Bugün 12:13 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:14 TSİ
Tebrikler Kerem Erdem!..
Futbolda üst liglerde takımımız olmadığı için başta Altınordu olmak üzere diğer kulüplere kaptırdığımız gençlerimizin yükselişini gururla, ama kalbimiz buruk olarak izliyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz