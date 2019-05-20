Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Eray Şamdan, 17-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin İstanbul etabında altın madalya kazandı. Dünya Karate Federasyonu’nun prestijli organizasyonları arasında yer alan ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren Karate 1 A Serisi’nde, sezonun üçüncü etabına İstanbul ev sahipliği yaptı. 101 ülkeden 1813 karatecinin mücadele ettiği organizasyonda ülkemizi temsil eden Milli karateciler, 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile organizasyonu tamamlarken, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Eray Şamdan finalde Kazak Yerkinbek Baitureyev'i 2-0 yenerek İstanbul etabını şampiyonluk ile taçlandırdı.
Bugün 12:14 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:15 TSİ
Şamdan, Altın madalya kazandı
Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Eray Şamdan, 17-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin İstanbul etabında altın madalya kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz