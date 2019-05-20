Şamdan, Altın madalya kazandı

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Eray Şamdan, 17-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin İstanbul etabında altın madalya kazandı. Dünya Karate Federasyonu’nun prestijli organizasyonları arasında yer alan ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren Karate 1 A Serisi’nde, sezonun üçüncü etabına İstanbul ev sahipliği yaptı. 101 ülkeden 1813 karatecinin mücadele ettiği organizasyonda ülkemizi temsil eden Milli karateciler, 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile organizasyonu tamamlarken, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Eray Şamdan finalde Kazak Yerkinbek Baitureyev'i 2-0 yenerek İstanbul etabını şampiyonluk ile taçlandırdı.