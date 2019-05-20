Kandıra, Tepe’yi aştı: "2-1"

2. Küme U-19 Ligi eleme maçında Kandıra Gençlerbirliği ile Tepeköy Deftnespor Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi. Kandıra ekibi, üstün olduğu mücadeleyi 2-1 kazanırken, goller Okan ve İbrahim’den geldi. Bitime 16 dakika kala Ertuğ’un golü Defne için yeterli olmazken, Kandıra’nın gençleri finale kaldı. Yeşil Beyazlılar sevincini maçın ardından önce sahada ardından soyunma odasına yaşadı. Kandıra Gençlerbirliği çekilecek kura sonucunda rakibini yenerse adını 1. Küme’ye yazdıracak. Ahmet AKAY
KANDIRA GENÇLERBİRLİĞİ: 2 TEPEKÖY DEFNESPOR: 1
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (2. Küme U-19 Eleme)
HAKEMLER: Abdülbaki Ayyıldız***, ToruncanMengünoğlu***, Yusuf Öztürk***
KANDIRA GENÇLERBİRLİĞİ: Bahadır***, Abdülsamet***, Serhat***, Emre***, Doğukan***, Onur*** (Fatih Zeki**), Ufuk***, İbrahim*** (Erdin**), Okan***, Sefer***, Ali***
TEPEKÖY DEFNESPOR: Yiğit***, Ertuğ***, Murat**, Tunahan**, Batuhan Kahya**, Emirhan***, Berkay Dinç**, Furkan**, Batuhan Durmuş**, Murathan**, Emrah** (Eyüpcan **)
GOLLER: Okan Dk.49,İbrahim Dk.62(Kandıra), Ertuğ Dk.74 (Defne)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz