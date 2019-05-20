Genç okçunun hedefi: Altın

Geleneksel okçuluk branşında 2 yıldır spor yapan Meryem Bengisu Kaytaz, geçen yıl yapılan 6. Fetih Kupası’nda bronz madalya kazanmıştı. Sporcunun bu seneki hedefi altın madalya olarak belirlendi. Kağıtspor’un başarılı okçusu Meryem Bengisu Kaytaz, 10 yaşında öğretmeninin yönlendirmesiyle okçuluğa başladı. 2 yıldır Kağıtspor Kulübü’nde okçuluk yapan Meryem Bengisu Kaytaz; “Okçuluk sayesinde sosyalleştim ve kendimi geliştirme fırsatı buldum. Kağıtspor gibi büyük bir ailede olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Ailem bu yolda en büyük destekçim oldu. Okçulukta gelişmem ve ödül kazanmamda bana büyük katkıyı sağlayan Büyükşehir Kağıtspor Kulübüme ve Beyza Nur antrenörüme çok teşekkür ederim” dedi.