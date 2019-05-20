Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini spor yaparak değerlendirmeleri için 12 ilçenin tamamında faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında yaz sezonu başlıyor. Ücretsiz kurslar için başvurular başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nca, çocuk ve gençlere spor bilincini aşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, onlara özgüven ve takım ruhu aşılamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Ücretsiz Spor Okullarında yaz sezonu düzenliyor.
Bugün 12:16 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:17 TSİ
Haydi öğrenciler Ücretsiz Spor Okulları’na
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini spor yaparak değerlendirmeleri için 12 ilçenin tamamında faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında yaz sezonu başlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz