Haydi öğrenciler Ücretsiz Spor Okulları’na

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini spor yaparak değerlendirmeleri için 12 ilçenin tamamında faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında yaz sezonu başlıyor. Ücretsiz kurslar için başvurular başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nca, çocuk ve gençlere spor bilincini aşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, onlara özgüven ve takım ruhu aşılamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Ücretsiz Spor Okullarında yaz sezonu düzenliyor.