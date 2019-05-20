İşte Kocaeli'nin genç nüfus oranı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 396 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,8'ini oluşturdu. Genç nüfusun, %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.

EN YÜKSEK HAKKARİ

ADNKS sonuçlarına göre; 2018 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %25,4 ile Hakkari oldu. Bu ili, %23,5 ile Şırnak ve %22,7 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; %12,8 ile Muğla, %13 ile Balıkesir ve %13,5 ile İzmir oldu.

KOCAELİ'NİN %14,8'İ

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Kocaeli'yi toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 1 milyon 906 bin 391 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 282 bin 320 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %14,8'ini oluşturdu. Genç nüfusun, 144 bin 863'ü erkek nüfus, 137 bin 457'si ise kadın nüfus oluşturdu.