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Kocaelispor taraftarı, Galatasaray taraftarına kutlama yaptırmadı

Kocaelispor taraftarı, dün gece saatlerinde Yürüyüş Yolunda şampiyonluk kutlaması yapmak isteyen Galatasaray taraftarına kutlama yaptırmadı. O anlar s...
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Kocaelispor taraftarı, dün gece saatlerinde Yürüyüş Yolunda şampiyonluk kutlaması yapmak isteyen Galatasaray taraftarına kutlama yaptırmadı. O anlar saniye saniye amatör kameralarca kayda alındı.

İZMİT'TE YAPTIRILMADI

Dün akşam oynanan Galatasaray- Başakşehir maçının ardından Türkiye’nin dört bir yanında şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarına İzmit’e kutlama yaptırılmadı.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Belsa önünde buluşan yüzlerce Galatasaray taraftarı Yürüyüş Yolunda kutlama yapmaya kalktı. Kutlama başladığı esnada Kocaelispor taraftarları meydana inerek kutlamayı iptal ettirdi. Kısa süreli gerginliğin yaşanmasının ardından gruplar dağıldı.

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Yorumlar

(7)
07

Engin - Biz neyi kutladık o zaman. Sıkıysa karşımıza çıksaydılar. Bu zibidiler yüzünden millet şehrinin takımını tutamıyor.

Yanıtla . 0Beğen 20 Mayıs 18:14
03

Kara - cok iyi olmuş yapanlara teşekkür

Yanıtla . 6Beğen 20 Mayıs 14:58
04

Izmitli - @Kara 03 nolu yoruma cevabı: bişey değil

Yanıtla . 0Beğen 20 Mayıs 18:05
02

Salih - siz başarısız oluyorsunuz diye milletin kutlamasına ne mütahale ediyorsunuz.İnsan olun önce saygı duyun.yoksa daha cok tırmalarsınız 3.lig de

Yanıtla . 9Beğen 20 Mayıs 14:16
06

Izmitli - @Salih 02 nolu yoruma cevabı: bu nu kadıköy de ve beşiktaşta ne zaman kutlayacaksınız izmittede ses çıkmayacak ozaman biz üçüncü lig te de amatörde de her zaman sevdamızın peşindeydik ya sen

Yanıtla . 0Beğen 20 Mayıs 18:08
01

izmitli - size ne sanki kabadayılar,

bırakın insanlar eğlensin..

sizde bu takımın yakasından düştüğünüz zaman bizde birgün kutlama yapmaya başlarız!!

Yanıtla . 8Beğen 20 Mayıs 12:54
05

Izmitli - @izmitli 01 nolu yoruma cevabı: sen bu nu kadıköyde veya beşiktaşta kutladığın zaman söz izmittede kutlamanıza izin verilecek

Yanıtla . 0Beğen 20 Mayıs 18:06
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