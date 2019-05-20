Valilik önünde kendini yakmak istedi!

Alınan bilgi ve iddialara göre, Kocaelili Valiliği önünde bir şahıs elinde bir poşetle valilik önüne gitti. Şahıs kendini yakarak intihar etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İsminin Çağlar C. olduğu öğrenilen şahsın bir anlık dikkatsizliğini fırsat bilen polisler şahsı gözaltına aldı. Şahıs gözaltına alındı.