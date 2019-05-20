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Valilik önünde kendini yakmak istedi!

Kocaeli Valiliği'nin önünde bir şahıs, kendini yakmak istedi. Polisler şahsı gözaltına aldı.
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Alınan bilgi ve iddialara göre, Kocaelili Valiliği önünde bir şahıs elinde bir poşetle valilik önüne gitti. Şahıs kendini yakarak intihar etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İsminin Çağlar C. olduğu  öğrenilen şahsın bir anlık dikkatsizliğini fırsat bilen polisler şahsı gözaltına aldı. Şahıs gözaltına alındı.

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Yorumlar

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Ersoy Kandemir - Dursun amcacım geçmiş olsun!

Yanıtla . 0Beğen 20 Mayıs 13:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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