Alınan bilgi ve iddialara göre, Kocaelili Valiliği önünde bir şahıs elinde bir poşetle valilik önüne gitti. Şahıs kendini yakarak intihar etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İsminin Çağlar C. olduğu öğrenilen şahsın bir anlık dikkatsizliğini fırsat bilen polisler şahsı gözaltına aldı. Şahıs gözaltına alındı.
Bugün 12:33 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:58 TSİ
Valilik önünde kendini yakmak istedi!
Kocaeli Valiliği'nin önünde bir şahıs, kendini yakmak istedi. Polisler şahsı gözaltına aldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - Dursun amcacım geçmiş olsun!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.