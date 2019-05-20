AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, ilçe binasında kent ve ülke gündemine dair basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve ilçe yöneticileri de katıldı. Açıklamada konuşan Başkan Güney, “Malumunuz ki, çok dar bir takvimde İlçe Başkanlığı görevini üstlendim. Bilindiği gibi 31 Mart’ta milletimiz İzmit’te bize meclis çoğunluğunu da vererek, çok güçlü bir muhalefet görev ve sorumluluğunu tevdi etti. Milletimizin takdiri her zaman başımızın tacıdır. 5 yıllık sürecin ardından yeniden halkımızın gönlünü kazanmayı başaracağız” dedi.

“FATMA HANIM MAKAMA HAZIR DEĞİL”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i eleştiren Güney, “Biz olgunluk gösterelim istedik, bekleyelim başkan ekibini kursun, kendisini ve Belediye’yi önümüzdeki beş yıllık sürece hazırlasın ve İzmit hizmetten mahrum kalmasın. Bu sebeple ne Meclis Üyelerimiz ne de teşkilatlar olarak bizler elimizden geldiğince ılımlı ve yapıcı muhalefet yapmaya özen gösterdik. Ancak geçen yaklaşık iki aylık süreçte görünen o ki, Fatma Hanım seçildiği makama henüz hazır olamadığı gibi işleri de toparlamakta zorlanıyor” diye konuştu.

“ORTADA USULSÜZLÜK BELGESİ YOK”

Güney, “Seçim biter bitmez bizler mahalle mahalle gezip, muhtarlarımızla bir araya gelip, talep ve beklentilerini öğrenmeye çalışırken; Sayın Hürriyet, yememiş-içmemiş, adı yolsuzluklarla anılan Şişli Belediyesi’nden bir ekip getirip, usulsüz bir şekilde geçmiş dönem evraklarında usulsüzlükler aramaya koyulmuştur. Ortada hala bir somut belge, bilgi olmadığı gibi yalnızca çamur at, izi kalsın mantığı ile iftiralar ve karalamalar ortaya savrulmuştur” diye konuştu.

“FATMA HANIMI UYARIYORUZ”

Güney, “İzmit’te seçim sonrası neredeyse iki ayı geride bırakıyoruz. Sayın Hürriyet, ne çalışma ekibini oluşturmuş, ne de mevcut kadroyu harekete geçirebilmiştir. Bütün yetkileri Sayın Hürriyet kendinde toplamış, her şey olduğu gibi durağan hale gelmiştir. Fatma Hanım’ı buradan uyarıyoruz, sizler pek alışık değilsiniz ama bulunduğunuz makam laf değil, iş üretme makamıdır, elinizde geçmiş dönemlere ait yapılan usulsüzlükler adına bir belgeniz varsa buyurun kamuoyunun bilgisine sunun ve gereğini yapın, aksi halde boş laflarla iftiralar atarak menfi algı oluşturma çabasından vazgeçin” dedi.

“İLK İCRAATTA SINIFTA KALDI”

Şişliden getirdiğiniz denetleme ekibine gelince Şişli Belediyesinin yolsuzluklarla ayyuka çıkmış hali ortadayken bu ekip yolsuzluk tespitinden ziyade size ancak yolsuzluk nasıl yapılır dersi verir diyen Güney, “Biz kimsenin boğazını sıkmıyor, açık kovalamıyoruz. Hatta söylediğimiz gibi partililerimize yönelik suçlamalarına rağmen yapıcı olmaya, henüz yeni bir belediye başkanı olduğu için anlayışlı davranmaya çalışıyoruz. Ama Fatma Hanım her fırsatta saldırgan üslubunu takınmayı, iftiralarla dolu beyanatlarıyla daha ilk icraatlarında dahi sınıfta kalmayı tercih etmektedir” dedi.

“GÜLEN KADIN MASKESİNİ ÇABUK ÇIKARDI”

Güney, “Nevzat Doğan Başkanımızın seçimlerden önce planladığı ve alt yapı çalışmaları biten köy yollarının yapılmasını içeren ihale yapılmasına rağmen, hemen seçimlerden sonra ihale Fatma Hanım tarafından iptal edildi. CHP çöp, çukur ve çamur demektir dediğimiz zaman bize kızıyorlar, işte manzara ortada. İzmit Belediyesinin tez zamanda bu ihaleyi tekrar etmesini ve köy yollarını imar etmesini bekliyoruz. Tabi Başkan Hanımın aklı hizmette değil, onun gündemi başka, seçim öncesi taktığı gülen kadın maskesini çabuk çıkardı” dedi.

“BAŞKANIN MAKAMI BELSA PLAZADIR”

Sayın Hürriyet seçildikten sonra parti rozetini çıkarıp, herkesin başkanı olacağını söylemişti diyen Güney, “Bu sözlerin inandırıcı olması için etrafa gülücük ve kalpler dağıtmak maalesef yeterli olmuyor. CHP İl Binasında İzmit’le ilgili basın toplantıları düzenleyerek, belediyede elde edilen bilgilerle burada İl Başkanına, meclis üyelerine şov yaptırmak, “Herkesin Belediye Başkanı” iddiasıyla bağdaşmamaktadır. Varsa bir usulsüzlük, yolsuzluk, kanunsuzluk, söylediğimiz gibi mahkeme oradadır. Basın açıklaması yapılacaksa da, Belediye Başkanının makamı Belsa Plazadır”dedi. Selin BECER