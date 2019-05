AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!

Vatandaş - Kocaelide akp her ilçeyi kazandı. İzmit ilçesini kaybetti. Sayın ilçe başkanı Ali Güney neden istifa etmiyorsun. Başarızlığını, Halkın gücünü arkasına alıp kazanan İZMİT BELEDİYE BAŞKANI Sayın Fatma Hürriyet KAPLAN ' a ( tirübünlere) oynayarakmı unutturmaya calışıyon. İSTİFA ET sayın GÜNEY istifa et.