Müthiş maç Güneş’in!: 2-1

U-13 Ligi C Grubu’nda haftanın maçı Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaydı. İlimizin alt yapıya değeri veren kulüpleri Kocaeli Güneşspor ile Kocaeli Yenişehirspor arasındaki maçı Güneşspor 2-1 kazandı ve haftayı 3 puan ile tamamladı. Güneş’e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Enes ve 60+2. dakikada da Muhammed Saki attı. Onur ile 4. dakikada öne geçen Yenişehir skor üstünlüğünü koruyamadı. Birbirinden güçlü takımlarla mücadele eden Güneşspor puanını 21’e çıkarırken, Yenişehirspor 19 puanda kaldı.İki takım futbolcuları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile nedeniyle maça Türk bayrakları ile çıktı. Ahmet AKAY

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 2 KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-13 C)

HAKEM: Soner Türkmen***

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Alperen***, Muhammet Aktan***, Ahmet***, Mirza***, Berkay** (Buğra**), Celal***, Eren***, Bahadır*** (Baran**), Ömer***, Enes*** (Erdem**), Muhammet Saki***

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: Ömer***, Haliscan**, Onur***, Enes** (Emircan**), Talha**, Emir***, Furkan**, Yunus** (Arda**), Burak Tezulaş**, Burak Uslu** (Muhammet**), Yiğit***

GOLLER: Enes Dk.32, Muhammet Saki Dk.60+2(Güneş), Onur Dk.4 (Yenişehir)