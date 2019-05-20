Yahya Kaptan 3 attı 3 aldı: 3-0

U-13 Ligi C Grubu’nda lider Yahya Kaptanspor orta sıralarda yer alan Derince Gençlerbirliği ile Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi. İzmit Yahya Kaptan mücadeleyi Kerem’in 14, Mustafa’nın34 ve Berke’nin de 60+1. dakikadaki golleri ile 3-0 kazanarak 11. maçında 10. zaferine ulaştı. Maçta saha içinden çok saha dışında gerilimler vardı. Sporcu velileri tribünde tartıştı ve onların bu durumu saha içine de yansıdı.

İZMİT YAHYA KAPTANSPOR: 3 DERİNCE GENÇLERBİRLİĞİ: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-13 C)

HAKEM: Mehmet Can Koç ***

İZMİT YAHYA KAPTANSPOR: Oruç***, Caner***, Yiğit*** (Berke***), Yavuz***, Talha***, Efe***, Berel***, Mustafa***, Kerem*** (Miraç**), Bünyamin***, Alpay***

DERİNCE GENÇLERBİRLİĞİ: Alperen**, Arda**, Mehmetcan**, Mustafa Barış**, Mustafa Sülcü**, Kerem**, Emirhan** (Metehan**), Tuna**, Ahmet Kurcan**, Seçkin**, Ahmet Kaan Kahraman** (Ahmetcan**)

GOLLER: Kerem Dk.14, Mustafa Dk.34, Berke Dk.60+1