Yahya Kaptan 3 attı 3 aldı: 3-0

U-13 Ligi C Grubu’nda lider Yahya Kaptanspor orta sıralarda yer alan Derince Gençlerbirliği ile Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi. İzmit Yahya Kaptan mücadeleyi Kerem’in 14, Mustafa’nın34 ve Berke’nin de 60+1. dakikadaki golleri ile 3-0 kazanarak 11. maçında 10. zaferine ulaştı. Maçta saha içinden çok saha dışında gerilimler vardı. Sporcu velileri tribünde tartıştı ve onların bu durumu saha içine de yansıdı.
İZMİT YAHYA KAPTANSPOR: 3 DERİNCE GENÇLERBİRLİĞİ: 0
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-13 C)
HAKEM: Mehmet Can Koç ***
İZMİT YAHYA KAPTANSPOR: Oruç***, Caner***, Yiğit*** (Berke***), Yavuz***, Talha***, Efe***, Berel***, Mustafa***, Kerem*** (Miraç**), Bünyamin***, Alpay***
DERİNCE GENÇLERBİRLİĞİ: Alperen**, Arda**, Mehmetcan**, Mustafa Barış**, Mustafa Sülcü**, Kerem**, Emirhan** (Metehan**), Tuna**, Ahmet Kurcan**, Seçkin**, Ahmet Kaan Kahraman** (Ahmetcan**)
GOLLER: Kerem Dk.14, Mustafa Dk.34, Berke Dk.60+1
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz