Yeni Kocaelispor için zor olmadı: 0-6

U-13 Ligi A Grubu’nda Yeni Kocaelispor ile Serdar Gençlerbirliği, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi. Alt sıralardaki rakibi karşısında maç boyunca üstün bir futbol ortaya koyan Yeni Kocaelispor maçı 6-0 kazanırken Efe Şirin attığı 5 golle yıldızlaştı. Takımın diğer golü Enes’ten geldi. 11 maç sonunda puanını 19’a çıkaran Yeni Kocaelispor haftaya 10’da 10 yapan Kocaelispor ile oynayacak. Serdar Gençlerbirliği ise 3 puanda kaldı.
SERDAR GENÇLERBİRLİĞİ: 0 YENİ KOCAELİSPOR: 6
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U 13 A)
HAKEM: Kazım Çifçioğlu ***
SERDAR GENÇLERBİRLİĞİ: Adem** (Resul**), Kaan**, Efe Yücel**, Yusuf**, Efe Güzel**, Tolga** (Haktan**), Kemal**, Tolga**, Gökhan**, Muhammet**, Abdülkadir**
YENİ KOCAELİSPOR: Gökdeniz***, Fatih***, Efe Kotan*** (Ahmet Emir**), Efe Alaylı***, Ömer***, Hamit*** (Enes**), Batuhan***, Efe Koç*** (Efe Arslan**), Efe Şirin****, Enes***, Berat***
GOLLER: Efe Şirin Dk.12-21-31-50-56, Enes Dk.25
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz