Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 00:15 TSİ- Spor G: Dün 13:09 TSİ

Tamam mı devam mı?

Kocaelispor’da Çorum maçının şoku ve üzüntüsü devam ediyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor’da Çorum maçının şoku ve üzüntüsü devam ediyor. Oldukça yıpratıcı bir sezonu geride bırakan Yeşil Siyahlılar, Haziran’ın ikinci haftası mali ve seçimli genel kurulunu yapacak. Kocaelispor yönetimi bu akşam spor basınıyla iftarda bir araya gelecek. Imperial Park’taki iftarda yönetimin yapacağı değerlendirmeler merak ediliyor.

Bugün 00:15 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Gençlerin maçında bile kavga çıktı! mask
Gençlerin maçında bile kavga çıktı!
Nazmi şampiyonluk kupasını başkan Hürriyet’e getirdi mask
Nazmi şampiyonluk kupasını başkan Hürriyet’e getirdi
Yeni Kocaelispor için zor olmadı: 0-6 mask
Yeni Kocaelispor için zor olmadı: 0-6
Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı gururu mask
Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı gururu
Kandıra, Tepe’yi aştı: "2-1" mask
Kandıra, Tepe’yi aştı: "2-1"
Yahya Kaptan 3 attı 3 aldı: 3-0 mask
Yahya Kaptan 3 attı 3 aldı: 3-0
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
Ulusoy: İzmit böyle gülümsemiyor mask
Ulusoy: İzmit böyle gülümsemiyor
TÜPRAŞ'ta eylem sona erdi mask
TÜPRAŞ'ta eylem sona erdi
İzmit Öğretmenevi'nde öğretmene saygısızlık! mask
İzmit Öğretmenevi'nde öğretmene saygısızlık!
Adem Koç'un acı günü! mask
Adem Koç'un acı günü!

GALERİ

Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı mask
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı
Çerkesler, sürgünün 155. yılında atalarını andı mask
Çerkesler, sürgünün 155. yılında atalarını andı
Çerkesler, sürgünün 155'inci yılında atalarını andı mask
Çerkesler, sürgünün 155'inci yılında atalarını andı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL