Tamam mı devam mı?

Kocaelispor’da Çorum maçının şoku ve üzüntüsü devam ediyor. Oldukça yıpratıcı bir sezonu geride bırakan Yeşil Siyahlılar, Haziran’ın ikinci haftası mali ve seçimli genel kurulunu yapacak. Kocaelispor yönetimi bu akşam spor basınıyla iftarda bir araya gelecek. Imperial Park’taki iftarda yönetimin yapacağı değerlendirmeler merak ediliyor.