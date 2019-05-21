Kocaelispor’da Çorum maçının şoku ve üzüntüsü devam ediyor. Oldukça yıpratıcı bir sezonu geride bırakan Yeşil Siyahlılar, Haziran’ın ikinci haftası mali ve seçimli genel kurulunu yapacak. Kocaelispor yönetimi bu akşam spor basınıyla iftarda bir araya gelecek. Imperial Park’taki iftarda yönetimin yapacağı değerlendirmeler merak ediliyor.
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Tamam mı devam mı?
Kocaelispor’da Çorum maçının şoku ve üzüntüsü devam ediyor.
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Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz