Gençlerin maçında bile kavga çıktı!

2. Küme U-19 Fukbol Ligi yarı final maçında Uzunçiftlikspor ile Darıca Kültür ve Martı Spor, Derince Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçın son bölümlerinde futbolcular tekme tokat birbirine girdi ve sahada 10 kişi mücadele eden Uzunçiftlik ekibinden 4 futbolcu daha kırmızı kart görünce karşılaşma 85. dakikada tatil edildi

ORUÇ BAŞA VURDU!..

Havaların sıcak olması ve oruç tutanlar ile birlikte hararet de artıyor. Özellikle gençlerin maçlarında yaşanan olaylar can sıkıyor. Bu maçlardan birisi Derince Stadı’ndaydı. 2. Küme U-19 Futbol Ligi yarı final maçında Uzunçiftlikspor ile Darıca Kültür ve Martı Spor arasındaki maç, kavga ve ardından çıkan kırmızı kartlar nedeniyle yarıda kaldı.

DARICA DAHA ÜSTÜNDÜ

Uzunçiftlik maça Oğuzhan, Batuhan, Berkay, Hayati, Selim, Emir, Veysel, Berkcan, Metehan, Ömercan ve Berat 11’i ile başladı. Darıca ise Kadir, Bahadır, Berke, Kemal, Bedirhan, Furkan, Ozan, Atacan, Onur, Cem ve Ebubekir ile sahaya çıktı. Maçta üstün olan taraf Darıca Martı’ydı. 17’de soldan Atacan topu getirdi, pasında Ebubekir kalecinin sağına topu bıraktı: 1-0. Devre de tek golle sona erdi.

ATACAN GÜNÜNDEYDİ

İkinci yarının başında Darıca’da Atacan sol ayağı ile topu 90’a yolladı: 2-0. 54’te kullanılan köşe vuruşunda Furkan’ın topu ağlara yolladı: 3-0. 61’de Uzunçiftlik’te Hayati önce faulden sonra itirazdan iki sarı kart birden gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 64’te Uzunçiftlik’te Batuhan, ceza sahasına doldurulan topa dokunarak ağları buldu: 3-1.

ANA BABA GÜNÜNE DÖNDÜ

83’te Uzunçiftlik ceza sahasında yaşanan bir pozisyonun ardından futbolcular arasında önce sözlü tartışma ardından Uzunçiftlikli futbolcunun yumruğuyla büyük kavga çıktı. Saha içine siviller de girdi ve ortalık ana-baba gününe döndü. Yaşanan büyük olayın ardından Uzunçiftlik’te Berkay, Hayati ve Batuhan kırmızı kart gördü.

85’TE TATİL EDİLDİ

Yaklaşık 10 dakika süren olayın ardından soyunma odasına giden Uzunçiftlikli futbolcular daha büyük bir ceza yememek için sahaya çağrıldı. Bu esnada Veysel de itirazdan kırmızı kart görünce Çiftlik sahada 6 kişi kaldı, maç 85. dakikada tatil edildi. Darıca’da ise Bedirhan sahaya inen sivil bir vatandaşa yumruk attı, kırmızı kart gördü. Bedirhan final maçında forma giyemeyecek. 2. Küme U-19’da final maçları bu hafta sonu oynanacak. Çamçukurspor ile Kandıra Gençlerbirliği, Darıca Martı ile Beylikbağı Karadeniz final mücadelesi verecek. Erdem ÖVÜÇ

2. KÜME U-19 FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Çamçukurspor – Kandıra Gençlerbirliği

Darıca Martı – Beylikbağı Karadeniz