Nazmi şampiyonluk kupasını başkan Hürriyet’e getirdi

Kuzey Makedonya’da Valandova kentinde düzenlenen yağlı güreşlerde şampiyona olan Nazmi Kahveciler kupasını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan hürriyet’e getirdi. Balkan Şenlikleri Uluslar Arası Yağlı Güreşleri’nde şampiyon olan İzmit Belediyespor’un Dünya şampiyonu unvanlı güreşçisi Nazmi Kahveciler, 11 ülkenin katıldığı turnuvada 16 rakibi arasında Bulgar, Arnavut, Yunan ve finalde de Makedon rakiplerini yenen Nazmi, 10 bin seyircinin önünde şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon olan güreşçimizi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de makamında kabul edip, tebriklerini iletti.