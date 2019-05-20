Kuzey Makedonya’da Valandova kentinde düzenlenen yağlı güreşlerde şampiyona olan Nazmi Kahveciler kupasını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan hürriyet’e getirdi. Balkan Şenlikleri Uluslar Arası Yağlı Güreşleri’nde şampiyon olan İzmit Belediyespor’un Dünya şampiyonu unvanlı güreşçisi Nazmi Kahveciler, 11 ülkenin katıldığı turnuvada 16 rakibi arasında Bulgar, Arnavut, Yunan ve finalde de Makedon rakiplerini yenen Nazmi, 10 bin seyircinin önünde şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon olan güreşçimizi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de makamında kabul edip, tebriklerini iletti.
Bugün 13:13 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:14 TSİ
Nazmi şampiyonluk kupasını başkan Hürriyet’e getirdi
Kuzey Makedonya’da Valandova kentinde düzenlenen yağlı güreşlerde şampiyona olan Nazmi Kahveciler kupasını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan hürriyet’e getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz