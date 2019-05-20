Kocaeli U13 Futbol Ligi M Grubu’nda Beylikbağı ve Gebzespor arasında yaşanan amansız şampiyonluk yarışı, hafta sonu alınan sonuçla farklı bir boyut kazandı. Haftaya Gebzespor’un 4 puan önünde giren Beylikbağıspor, rakibini 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını iyice kuvvetlendirdi. Gebzespor ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkaran yeşil-beyazlı ekibin bir maçı fazla. Yine de şampiyonluk kapısını ardına kadar aralayan Beylikbağıspor U13 Takımı’nın önünde oynayacağı 6 maç var. Gebzespor ise aldığı yenilgiyle şampiyonluk yarışına havlu attı.
Bugün 13:14 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:15 TSİ
Beylikbağı şampiyon gibi
Kocaeli U13 Futbol Ligi M Grubu’nda Beylikbağı ve Gebzespor arasında yaşanan amansız şampiyonluk yarışı, hafta sonu alınan sonuçla farklı bir boyut kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz