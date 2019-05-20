Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM’un himayelerinde Avrupa’da 15.si, ülkemizde ise 14.sü gerçekleştirilen "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında 18 Mayıs cumartesi gecesi yüzlerce kişi Kocaeli Müzesi’ni ziyaret etti. Saat 21.30 da Müze Müdürü Rıdvan Gölcük ve arkeolog Kemal Çibuk tarafından geceye özel Özel rehberli tur gerçekleştirildi. Tur sonrası Müze bahçesinde müzeciler ve ziyaretçiler muhteşem dolunayın altında, bir yaz gecesi atmosferinde oldukça zevkli bir sohbet gerçekleştirdiler. Müzeler Gecesi etkinliği hakkında görüşlerini dile getiren müze ziyaretçisi Zafer Yavuz: “Çok dinamik ,heyecanlı anlatımlar ile ilginç bir gece oldu. Emeklerinize sağlık. Hem İzmit tarihi hem müzenin etkinlikleri hem de tarih ve günümüz bağını çok güzel dile getirdiniz" dedi.
Bugün 13:58 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 13:59 TSİ
Müzeler Gecesine rekor katılım
Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM’un himayelerinde Avrupa’da 15.si, ülkemizde ise 14.sü gerçekleştirilen “Avrupa Müzeler Gecesi” etkinliği kapsamında 18 Mayıs cumartesi gecesi yüzlerce kişi Kocaeli Müzesi’ni ziyaret etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz