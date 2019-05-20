Müzeler Gecesine rekor katılım

Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM’un himayelerinde Avrupa’da 15.si, ülkemizde ise 14.sü gerçekleştirilen "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında 18 Mayıs cumartesi gecesi yüzlerce kişi Kocaeli Müzesi’ni ziyaret etti. Saat 21.30 da Müze Müdürü Rıdvan Gölcük ve arkeolog Kemal Çibuk tarafından geceye özel Özel rehberli tur gerçekleştirildi. Tur sonrası Müze bahçesinde müzeciler ve ziyaretçiler muhteşem dolunayın altında, bir yaz gecesi atmosferinde oldukça zevkli bir sohbet gerçekleştirdiler. Müzeler Gecesi etkinliği hakkında görüşlerini dile getiren müze ziyaretçisi Zafer Yavuz: “Çok dinamik ,heyecanlı anlatımlar ile ilginç bir gece oldu. Emeklerinize sağlık. Hem İzmit tarihi hem müzenin etkinlikleri hem de tarih ve günümüz bağını çok güzel dile getirdiniz" dedi.