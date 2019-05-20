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İzmit’te 100. yıl coşkusu yaşandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak, kurtuluş ateşini yaktığı büyük zafere giden yolun 100.yıl coşkusu İzmit’te yaşandı.
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Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük savaşının fiilen başladığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İzmit Belediyesi tarafından düzenlene etkinliğe on binlerce vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında Anıtpark’ta düzenlenen Mehmet Erdem konserinde yoğun katılım nedeniyle meydan dar geldi.

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BELSA ÖNÜNDE GENÇLİK ATEŞİ

Mehmet Erdem konseri öncesi binlerce kişi Belsa önünde bir araya geldiler. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in gençlerle birlikte gençlik ateşini yaktığı binlerce kişi ellerinde meşalelerle birlikte marşlar söyleyerek Anıtpark’a doğru yürüyüşe geçtiler. Yakılan meşalelerle gecenin aydınlandığı fener alayında Başkan Hürriyet’in yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, belediye meclis üyeleri ile her yaştan binlerce vatandaş yer aldı. Binlerce kişinin katılımıyla Anıtpark’ta Mehmet Erdem konseri gerçekleşti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, insanların bu tür etkinlikleri özlediğine dikkat çekti.

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GENÇLİK ATA’SININ İZİNDE

Başkan Hürriyet, “Bir şahlanışın 100. yılındaki coşku ve heyecan hepimizi gelecek için daha da umutlandırıyor. Her şey daha güzel olacak. İzmit’te bundan sonra her bayram aynı coşku ve heyecan içinde kutlanacak. Mustafa kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 benim doğum günüm demişti. Bu tarih, Türk İstiklalinin, Cumhuriyetin, hürriyetin, çağdaş Türkiye’nin kurulmasının başlangıcıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,  19 Mayıs 1919 da kurutuluş sürecini başlatan meşaleyi yakmıştı. Bizler, bu meşaleyi bu akşam tekrar yakarak  gençliğin Ata’sının izinde olduğunu  bir kez daha gösterdik. Samsun’da doğan güneş, Edirne’den Ardahan’a kadar hiç sönmeyecektir.

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UMUDUN ADI; MUSTAFA KEMAL

Umutsuz durum yok, umutsuz insan vardır. Mustafa Kemal Atatürk “ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim” demiştir. Umudun adıdır Mustafa Kemal Atatürk. Samsun’a yanaşan vapur sadece bir vapur değil, bir ulusun kaderi, vatanımızın bağımsızlığıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle anıyor, vatan için, her zaman tek yürek, tek yumruk olabilen gençlerimizin, halkımızın Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

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