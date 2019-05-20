Seymen Koleji’nde 19 Mayıs kutlandı

Özel Seymen Koleji bünyesinde gerçekleştirdiği etkinliklerle 19 Mayıs’ı kutladı. Okulun spor salonunda düzenlenen etkinliklere çok sayıda öğretmen, öğrenci ve davetli katıldı. Ulu önder Musatafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ile başlayan etkinlikler, Özel Seymen Okulları öğrencilerinin 19 Mayıs’a özel hazırladıkları gösterilerle devam etti.

COŞKULU KUTLAMA

19 Mayıs için uzun süreden bu yana hazırlık yapan öğrenciler, davetliler için hazırladıklar gösterileri sergileme heyacanı yaşadı. Etkinliklerin en dikkat çeken ve en beğenilen gösterisi arasında, öğrenciler tarafından sahnelenen konser yer aldı. Katılımcılara keyifli anlar yaşatan öğrenciler, 19 Mayıs coşkusunu yaşattı. Daha sonra geçilen etkinliklerde keyifli anlar yaşandı.