Karamürsel’de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı birçok ilçemizde olduğu gibi Karamürsel’de de coşku içinde kutlandı. Karamürsel’de Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan etkinlikler, gençlerin gösterileri ile devam etti. Kutlama törenine İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Spor Müdürü Çetin Yıldız, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, STK’lar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenin ardından Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen programa geçildi. Günün anlam ve önemi nedeniyle düşüncelerini ifade eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Yıldız’ın konuşmasının ardından geçilen etkinlikler büyük beğeni topladı. Daha sonra Gençlik ve Spor bayramı sebebiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.