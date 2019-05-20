Derince'de 19 Mayıs coşku ile kutlandı

Yurdun dört bir tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Derince’de de coşku içerisinde geçti. Bu yıl 19 Mayıs’ın 100. yılı olması dolayısıyla çok daha coşkulu geçen 19 Mayıs kutlamalarının adresi Derince Kent Meydanı oldu. Katılımın son derece yoğun olduğu törene Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Garnizon Komutanı Vekili Dz. Albay Yetkin Koçtaş, Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ, İlçe Emniyet Müdürü Ali Fuat Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Müftüsü Mecit Amil, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, meclis üyeleri, muhtarlar, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

OYUNLARLA KUTLANDI

Kent Meydanı’ndaki etkinlikler öncesi ilk olarak Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Garnizon Komutanı Vekili Dz. Albay Yetkin Koçtaş, öğrencilerin sportif etkinlikler yaptığı alanları gezerek, onlara eşlik etti. Programda ilk olarak bir selamlama konuşması yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, 19 Mayıs’ın önemine değindi. Törenlerde ilk olarak Kocaeli Eskrim Kulübü sporcuları gösteri sundu. Daha sonra Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü’nün öğrencileri cimnastik, tekvando, güreş ve karate branşlarında çeşitli gösterilere imza attı. Sportif etkinliklerin ardından Çınarlı Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ile devam eden etkinlikler öğrencilerin toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.