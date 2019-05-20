19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm kentte olduğu gibi Gölcük’te de heyecan içinde kutlandı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan’ın Atatürk heykeli önüne çelenk sunumunun ardından başlayan etkinlikler, Atatürk Anadolu Lisesi’nde devam etti. Lisede gerçekleştirilen programa İlçe Kaymakamı Mustafa Irmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, daire müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, okul öğretmenleri, öğrenciler ve davetliler katılım gösterdi.
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Gölcük’te 19 Mayıs heyecanı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gölcük’te de heyecan ve gurur içinde kutlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz