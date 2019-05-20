Gölcük’te 19 Mayıs heyecanı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm kentte olduğu gibi Gölcük’te de heyecan içinde kutlandı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan’ın Atatürk heykeli önüne çelenk sunumunun ardından başlayan etkinlikler, Atatürk Anadolu Lisesi’nde devam etti. Lisede gerçekleştirilen programa İlçe Kaymakamı Mustafa Irmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, daire müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, okul öğretmenleri, öğrenciler ve davetliler katılım gösterdi.