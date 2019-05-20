Kandıra bayramı kutladı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 100. yılı Kandıra’da coşku içerisinde kutlandı. Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programa Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ın yanı sıra, İlçe Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Garnizon Komutanı P. Yrb. Ali Akyaka, Cumhuriyet Başsavcıvekili Nuri Göncü, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan program, öğrenciler şiirlerini okuması ve halk oyunlarının sergilenmesiyle devam etti.



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Tasvire Hurşit Güneş Ortaokulu'nun step gösterisini ilgiyle izleyen vatandaşlar, programa yoğun katılım sağladı. Step gösterilerinin ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kick boks, güreş ve jimnastik gösterileri, Kandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin folklor gösterisi ve Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı öğretmenlerden oluşan folklör ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı.