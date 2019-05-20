18 Mayıs 1944 Kırım sürgününün 75. yılı dolayısıyla Derince Kent Meydanı’nda bir anma programı düzenlendi. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Şengül Talgır ve yönetim kurulu üyelerinin öncülüğünde gerçekleşen anma programına Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de katıldı. Kırım sürgününün 75. yılı dolayısıyla düzenlenen sürgün şehitlerini anma programında hep birlikte dualar edildi ardından basın bildirisi okundu. Sürgünün protesto edildiği Derince’deki anma törenleri iftar sonrasında da devam etti.
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Derince’de Kırım Sürgünü anıldı
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi, sürgünün 75. yılı dolayısıyla Derince’de bir anma programı düzenledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz