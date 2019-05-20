Derince’de Kırım Sürgünü anıldı

18 Mayıs 1944 Kırım sürgününün 75. yılı dolayısıyla Derince Kent Meydanı’nda bir anma programı düzenlendi. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Şengül Talgır ve yönetim kurulu üyelerinin öncülüğünde gerçekleşen anma programına Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de katıldı. Kırım sürgününün 75. yılı dolayısıyla düzenlenen sürgün şehitlerini anma programında hep birlikte dualar edildi ardından basın bildirisi okundu. Sürgünün protesto edildiği Derince’deki anma törenleri iftar sonrasında da devam etti.