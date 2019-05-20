Körfez’e Akademik Lise geliyor

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, lise öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veren Akademi Lise kervanına, Körfez şubesini eklemeye hazırlanıyor. Akademi Lisesi’nin Körfez şubesi için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde bulunan ve Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nin karşısında yer alan binada tadilat çalışmalarına başladı. Çalışmaları hızla süren binanın asma tavan alçı imalatları başlanırken, 1. ve 2. katta ise şap imalatı tamamlandı.

8’İNCİSİ OLACAK

Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlerin gelişimlerine önemli bir katkı sunan Akademi Lise projesi büyük ilgi gördü. Halen Gebze, İzmit, Gölcük, Derince, Karamürsel, Kartepe ve Kandıra’da hizmet veren Akademi Lise şubelerine önümüzdeki dönemde Körfez de dâhil olacak. Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde bulunan binada hizmet verecek olan Körfez Akademi Lise, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nin karşısında yer alıyor.