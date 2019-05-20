ODTÜ KYÖD’de coşkulu yıl sonu kutlaması

ODTÜ-KYÖD Okulları Anasınıflarının yıl sonu gösterisi, Görsel Sanatlar alanında öğrencilerin yaratıcılıklarını sergiledikleri sergi ile başladı. Okulun konferans salonunda, öğrencilerin eğitim yılı boyunca sosyal, dil, fiziksel, özgüven becerilerinin desteklendiği canlı ve hareketli gösterilerle devam eden etkinlikler, velilerin beğenisi topladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından geçilen program okul müdürü Gülistan Tireli’nin açılış konuşması ile başladı.



EĞLENCELİ ANLAR

5 yaş grubunun sahnelediği, “Zeytin Ağacı” ve “Gökyüzü Kimin?” şarkısı 4 yaş grubunun Turkish March” ve “Blau Donald” ritm çalışmaları büyük beğeni topladı. Şenlik, Hazırlık A ve C gruplarının modern dansı, Hazırlık B’nin Karadeniz halk dansı ile de gösteriler hareketli bir hal aldı. İngilizce şarkılarla öğrencilerin performanslarını sergiledikleri muhteşem gösteri, “Temiz Deniz” adlı drama çalışması ve “Atatürk” Oratoryosu ile velilerin alkışlarını kazandı. Öğrenciler, emeklerinden dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.