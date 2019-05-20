19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kocaeli Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Oratoryo şiir ve müzik gösterimi izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Birbirinden güzel şarkıları bu anlamlı günde seslendiren okulun korusu, profesyonel sanatçılara taş çıkardı. Okul idaresi ve öğretmenler yapılan etkinliğin kusursuz olması için çaba gösterdi.
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Oratoryo gösterisi büyüledi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kocaeli Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Oratoryo şiir ve müzik gösterimi izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz