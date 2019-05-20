Oratoryo gösterisi büyüledi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kocaeli Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Oratoryo şiir ve müzik gösterimi izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Birbirinden güzel şarkıları bu anlamlı günde seslendiren okulun korusu, profesyonel sanatçılara taş çıkardı. Okul idaresi ve öğretmenler yapılan etkinliğin kusursuz olması için çaba gösterdi.