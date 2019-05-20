Ülkücülerden anlamlı etkinlik

Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören ülkücüler, Engelliler Haftası nedeniyle İzmit Yeni Cuma Camii’nin önünde farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Ülkü Ocakları Üniversite Teşkilatı tarafından hazırlanan etkinlikte, öğrenciler bir dakikalığına engelli olmaya davet edildi. Ülkücü gençler gerçekleştirdikleri etkinlik sayesinde görme engelli veya yürüme engelli vatandaşların sorunlarına bir nebze de olsa değinme ve farkındalık yaratmayı çabaladı. Ülkücü gençler tarafından hazırlanan parkurda ilerlemeye çalışan katılımcılar yaşadıkları zor anlarla, engellilerin halini bizzat yaşarak deneyimledi. Etkinlikte ayrıca, görme engelliler hakkında bilgiler verildi.