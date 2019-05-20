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ODTÜ-KYÖD Okulları, Ata’nın izinde

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun’a çıkışının 100. yılı nedeniyle, ODTÜ GV Okulları tarafından “Adım Adım 19 Mayıs” adlı bir proje gerçekleştirildi.
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yıldönümü yurdun çeşitli yerlerinde olduğu gibi kentimizde de coşku ile kutlandı. 100. Yıl kutlamalarına ilişkin kentimizde en farklı etkinliklerden biri de ODTÜ- KYÖD Okulları’ndan geldi. ODTÜ GV Okulları tarafından gerçekleştirilen “Adım Adım 19 Mayıs” etkinliği beğeni topladı. Proje, katılımcı öğrencilerin bulundukları noktadan Samsun’a sanal bir yürüyüş gerçekleştirecek şekilde günlük olarak attığı adımları web sitesine kaydetmesi üzerine oluşturuldu. Bu önemli yürüyüşe Tarih ve Coğrafya zümreleri öğrencilere verdikleri farklı görevlerle eşlik etti

SPOR VE COĞRAFYA BİLGİSİ

Beden Eğitimi zümresi öğrencilerin düzenli fiziksel aktivitenin faydalarını yaşayarak öğrenmelerini, verilecek görevler ile sağlık için spor yapmanın gerekliliği kavramalarını, hedeflerken, Coğrafya  zümresi ise, yürünen yol güzergâhının coğrafi özelliklerine göre bölgeyi tanıtmalarını istedi.  Tarih zümresi de, gençlerin kurtuluş mücadelesi sürecinde, ülkesinin farklı yerlerinde yaşanan zorlu tarihsel sürecin kavranmasını ve tarihsel yorum, analiz ile empati becerilerinin geliştirilmesini amaçladı.

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ATATÜRK GENÇLİĞİ

Projeye katılan öğrenciler proje süresinde verilecek görevleri bireysel olarak gerçekleştirdi. Aynı zamanda değerler eğitimi kapsamında öne çıkan dürüstlük, etik gibi olguları da gerçekleştirmeyi hedefleyen  “Adım Adım 19 Mayıs” projesi öğrencilerin  yaşadığı topraklardaki kültürü, tarihi ve coğrafyayı merak eden, Atatürk' ün ve kurduğu Cumhuriyetin izini takip eden, sağlıklı gelişimlerine yapacakları katkı için farkında olan heyecanlı gençlere değişik bir bakış açısı oluşturdu.

Bugün 14:20 TSİ - Eğitim

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