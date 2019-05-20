Zeytinoğlu, ABD’nin kararını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD’nin çelik vergisi ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kararlarına ilişkin açıklamada bulundu. Zeytinoğlu, ABD’nin söz konusu kalemlerdeki vergilerin yüzde 50’den yüzde 25’e indirilmesinin Türk çelik sanayi açısından bir fırsat olduğunu, ancak Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden çıkarılması kararının stratejik ortaklık vizyonuyla uyuşmadığını söyledi.

“ÇELİK SANAYİ İÇİN BİR FIRSAT”

Söz konusu vergi indiriminin sektörü için olumlu bir gelişme ve Türk çelik sanayi için de bir fırsat olduğunu dile getiren Zeytinoğlu, “Aynı vergi indiriminin alüminyumda da yapılmasını bekliyoruz. Diğer taraftan Türkiye’nin gelir seviyesinin artışı nedeniyle Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından yararlanacak seviyenin üzerine çıkması gerekçesiyle, GTS’den çıkarılması kararının ihracatımızı olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz. Sistemden çıkarılmamız ve 120 kalemde ek vergi gelmesi stratejik ortaklık vizyonuyla uyuşmuyor” dedi.

GÜMRÜKSÜZ İHRACAT

GTS kapsamında ülkeler 3 bin 500’ü aşkın ürün kodunda ABD’ye gümrüksüz ihracat yapabilme hakkına sahip. Bu çerçevede 2018 yılında ABD’nin GTS kapsamında ithalatı 23.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutar ülkenin toplam ithalatının yüzde 1’inden az. GTS’den en çok yararlanan ülke 6.3 milyar dolarla Hindistan, onu 4.4 milyar dolarla Tayland izliyor. Ülkemiz 1.9 milyar dolarla GTS’den faydalanan beşinci ülke konumunda bulunuyor.