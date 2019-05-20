Hurda indirimi fiyatlara yansıyacak

AKP iktidarı, aralarında köprü geçiş cezalarına affı ve hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltilmesini de içeren yeni torba kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. 16 ve daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır çekicisi gibi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 15 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulanacak. Söz konusu rakam üst sınır olarak belirlenirken hâlihazırda 10 bin lira olarak uygulanıyordu.

“FİYATLARA YANSIYACAK”

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Bu indirimin hem ülkemizdeki araç parkı hem de satışlar adına itici güç olmasını temenni ediyoruz. Zor bir süreçten geçen otomotiv sektörüne yapılacak her hamle, olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bu sebeple alınan hurda araçlardaki matrah düzenlemesi elbette fiyatlara da olumlu bir şekilde yansıyacaktır” dedi.

“KARARDAN MEMNUNUZ”

Hyundai Assan ailesi olarak karardan memnun olduklarını ifade eden Göker, “İlerleyen günlerde de bayi ziyaretçi sayılarımızda ve satışlarımızda biraz daha artış bekliyoruz. Çünkü matrahlardaki sınırlardan dolayı bazı modeller doğal olarak hurda indiriminden yeterli miktarda yararlanamadı. Bu son düzenleme sonrası birçok marka ve model hurda indirimini etkin bir şekilde kullanmış olacak” diye konuştu.