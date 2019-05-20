Üretici Fiyat Endeksi arttı

Buna göre, YD-ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 4.93, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8.54, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33.43 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 40.62 artış gösterdi. Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4.71, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 4.93 artış görüldü.

EN FAZLA ARTIŞ KOKTA

Nisanda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 17.81 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 6.19 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 5.59 ile mobilya sektöründe gerçekleşti. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre nisanda en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.