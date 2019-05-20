Turizmciler ‘bayram’ etti!

Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkmasıyla doğudan batıya, kuzeyden güneye her yer doldu, taştı. Ege-Akdeniz çanağındaki oteller de Karadeniz yayları da kültür turları rezervasyonları da yüzde 100 doldu. Turizmciler 'bayram' ediyor. Otobüs ve uçak seferlerinde biletler tükendi. Havayolu ve otobüs şirketleri ek seferler açıyor.
KÜLTÜRE TALEP ÇOK
Bayram tatili için kültür turlarına talep üç kat arttı. Özellikle Kapadokya, Karadeniz ve GAP turlarında patlama yaşanıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Ege-Akdeniz otellerine büyük talep var. Ancak bu yıl kültür turları talepleri de geçen yıllardaki haziran ayına göre üç kat arttı” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz