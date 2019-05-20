Kocaeli Kaya, Europcar ile gücünü birleştirdi

Dört yıldır şehrimizde hem kısa hem uzun dönem araç kiralama hizmeti veren Kocaeli Kaya gücünü Europcar ile birleştirdi. Kocaeli Kaya yurtdışından ve Türkiye’nin her yerinden online olarak gelen kiralama taleplerine de cevap vermeye başladı. Farklı marka ve modellerle araç parkını gençleştiren firmanın Kiralama Müdürü Oğuz Ayaz ilk önceliklerinin müşteri memnuniyeti olduğunu belirtti. Geçmişte olduğu gibi bugün de Europcar markası ile tek bir araçtan çok büyük filo taleplerine kadar cevap vermek için hazırlıklarının tamamlandığını bildiren firma yöneticisi kurumsal kiralamanın da avantajları hakkında bilgi verdi.