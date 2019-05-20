Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferi için geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk seferini gerçekleştirecek Turistik Doğu Ekspresi'ni, 29 Mayıs'ta Ankara'dan Kars'a uğurlayacak. TCDD Taşımacılık AŞ'den edinilen bilgiye göre, ilk seferine 15 Mayıs 1949'da başlayan Doğu Ekspresi, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında işletiliyor. Bin 300 kilometrelik parkuru yaklaşık 25 saatte kat eden tren, yolculuk sırasında 53 istasyonda duruyor.