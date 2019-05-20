Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, grossmarketlerin perakendeciye toptan satış yapan mağazalar olması gerektiğini, bu yerlerin perakende satış yapmalarının küçük esnafa zarar verdiğini bildirdi. Grossmarketlerin bir furya haline geldiğine dikkati çeken Palandöken, yerel market sahiplerinin müşteri çekmek için tabelalarını "gross" olarak değiştirdiklerini kaydetti. Grossmarketlerin perakende satış yapmalarının kurala bağlanmasını öneren Palandöken, "Esnafımızın üzerindeki haksız rekabetin önüne geçilmeli" değerlendirmesinde bulundu.
Bugün 14:36 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 14:38 TSİ
Palakdöken’den grossmarket tepkisi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, grossmarketlerin perakendeciye toptan satış yapan mağazalar olması gerektiğini, bu yerlerin perakende satış yapmalarının küçük esnafa zarar verdiğini bildirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz