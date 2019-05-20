Palakdöken’den grossmarket tepkisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, grossmarketlerin perakendeciye toptan satış yapan mağazalar olması gerektiğini, bu yerlerin perakende satış yapmalarının küçük esnafa zarar verdiğini bildirdi. Grossmarketlerin bir furya haline geldiğine dikkati çeken Palandöken, yerel market sahiplerinin müşteri çekmek için tabelalarını "gross" olarak değiştirdiklerini kaydetti. Grossmarketlerin perakende satış yapmalarının kurala bağlanmasını öneren Palandöken, "Esnafımızın üzerindeki haksız rekabetin önüne geçilmeli" değerlendirmesinde bulundu.